Tatu City, Kenia, 27. März 2024 (ots/PRNewswire) - bietet eine breite Palette

innovativer Produkte mit dem Ziel, Marktführer für Reinigungslösungen in

Ostafrika zu werden



Der in Deutschland ansässige Reinigungsgerätehersteller Karcher hat eine

Investition von rund 3 Millionen Euro in den kenianischen Markt angekündigt. Mit

diesem Schritt wurde das Unternehmen zu einer vollwertigen Tochtergesellschaft,

zu der auch ein regionales Distributionszentrum bei Freight Forwarders Solutions

(FFS) in Tatu City gehört. Tatu City ist eine 5.000 Hektar große, gemischt

genutzte Sonderwirtschaftszone (SEZ) vor den Toren Nairobis, die Kenia als

Drehscheibe für Ostafrika positioniert.





Christian May, Deputy Chief Executive Officer und Chief Sales Officer beiKarcher, betonte die Bedeutung dieser Investition: "Unser Ziel ist es, dieReinigungslandschaft in Kenia zu verändern, indem wir unseren Kundenfortschrittliche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Indem wir Kenia alsregionales Drehkreuz etablieren, verkürzen wir die Vorlaufzeiten und verbesserndie Reaktionsfähigkeit, so dass wir unsere Kunden schnell bedienen undzufriedenstellen können.Stephen Jennings, Gründer und CEO von Rendeavour, dem Eigentümer und Entwicklervon Tatu City, fügte hinzu: "Karcher reiht sich in die Reihe vieler führenderglobaler Marken in der Tatu City SEZ ein. Als Kenias erste gemischt genutzteSonderwirtschaftszone hat Tatu City bereits Investitionen in Höhe von 2,5 Mrd.USD von mehr als 78 Unternehmen angezogen, vom Gesundheitswesen über dieLebensmittel- und Getränkeherstellung bis hin zu Callcentern,Softwareentwicklung und jetzt auch Reinigungslösungen. Diese Investitionenschaffen viele Tausend dringend benötigte Arbeitsplätze für Kenianer".Das Unternehmen FFS, das die Lagerhaltung für Karcher in Kenia übernimmt,verfügt im Tatu Industrial Park über ein Logistik- und Vertriebszentrum nachinternationalem Standard. FFS bietet in ganz Ost- und Zentralafrika eingehendeFracht- und Transportdienstleistungen an. Bei Africa Logistics Properties (ALP)in Tatu City verfügt das Unternehmen über einen 14.000 m2 großen Lagerkomplex,der der Größe einiger der größeren Einkaufszentren in Nairobi entspricht.Ben Clay, CEO von FFS, sagte: "Mit dem Start des Lagerbetriebs für Karcher aufdem kenianischen Markt verpflichten wir uns, Unternehmen mit nahtlosenLogistiklösungen zu unterstützen, Technologie zu nutzen und hervorragendeDienstleistungen und wirtschaftliches Wachstum zu fördern.""Die Investition von Karcher in Kenia unterstreicht die starken wirtschaftlichenBeziehungen zwischen Deutschland und Kenia. Als weltweit führendes Unternehmen