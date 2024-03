Steht der deutsche Cannabis-Markt vor einer Verzehnfachung? Dies hält der Chef von Canopy Growth für möglich. Das Unternehmen will vom Boom profitieren. Die Canopy-Aktie hat bereits profitiert und sich mehr als verdoppelt. Was hat das Unternehmen hierzulande vor? Vervielfacht hat sich die Aktie von Super Micro Computer bereits, aber Analysten sind weiterhin bullish. Das Wachstum soll hoch bleiben. Eine heiße Turnaround-Story bietet Aspermont. Das B2B-Medienunternehmen für die Rohstoffindustrie hat sich von Altlasten befreit und will jetzt wieder stärker wachsen. Analysten sehen einen hohen freien Cashflow und 300 % Kurspotenzial!Lesen sie den Artikel hier weiter