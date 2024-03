Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 9,15 EUR

Kursziel auf Sicht von: 30.09.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer



Starker Zuwachs im digitalen Sektor gleicht Rückgang bei physischen Produkten aus. Dividendenperle mit 5,8% Dividenden-Rendite.

Die Geschäftsentwicklung der Edel SE & Co. KGaA (Edel Gruppe) wurde maßgeblich von den anhaltenden Megatrends "Streaming" und "Vinyl" geprägt. Diese Trends haben nicht nur das vergangene Jahr dominiert, sondern werden aus unserer Sicht auch zukünftig eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie spielen. Im Geschäftsjahr 2022/23 verzeichnete die Edel Gruppe ein leichtes Umsatzwachstum von 1,2% auf 280,22 Mio. EUR (VJ: 277,02 Mio. EUR) und eine Verbesserung der Margen, getragen hauptsächlich durch das florierende Digitalgeschäft, insbesondere der Musik- und Entertainmentlabels sowie von Kontor New Media. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im Bereich Herstellung & Distribution, wurde durch effektives Kostenmanagement eine verbesserte operative Marge erreicht. Das Geschäftsfeld Music & Entertainment erlebte durch digitales Wachstum eine positive Entwicklung, die die Herausforderungen im physischen Medienmarkt teilweise ausglich. Im Geschäftsfeld Books führten strategische Neuausrichtungen und eine Konzentration auf starke Imprints zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung, trotz einer Reduktion der Neuerscheinungen.



Das EBITDA der Edel Gruppe verbesserte sich im Geschäftsjahr 2022/23 um 1,2% auf 31,33 Mio. EUR (VJ: 30,96 Mio. EUR), unterstützt durch höhere sonstige betriebliche Erträge von 6,40 Mio. EUR, unter anderem aus der Auflösung von Rückstellungen und dem gewinnbringenden Verkauf einer Druckmaschine. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 2,8% auf 12,72 Mio. EUR (VJ: 12,38 Mio. EUR), wodurch die starke Netto-Marge von 4,5% beibehalten wurde.

Die Guidance für das Geschäftsjahr 2023/24 liegt bei einem Umsatz von 280,00 bis 300,00 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von 10,00 bis 15,00 Mio. EUR. Wir gehen davon aus, dass der Umsatz am oberen Ende dieser Spanne liegt, und gehen von Umsatzerlösen in Höhe von 294,23 Mio. EUR für 2023/24 und 308,94 Mio. EUR für 2024/25 aus. Der Fokus liegt weiterhin auf den Kernbereichen Medien-Dienstleistungen und Inhalte-Vermarktung, insbesondere auf der Expansion des Digitalgeschäfts durch Kontor New Media GmbH, der Optimierung im Buchverlagsbereich, der Fortführung erfolgreicher Musiksegmente und der Erweiterung der Produktionskapazitäten der optimal media GmbH. Trotz des schrumpfenden physischen Marktes für CDs, DVDs und Blu-rays, erlebt der Vinyl-Markt aufgrund seiner einzigartigen Klangqualität und haptischen Erfahrung ein Revival, das durch die Pandemie verstärkt wurde.



Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte das Unternehmen sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 6,40 Mio. EUR, die im Geschäftsjahr 2023/24 voraussichtlich nicht in dieser Höhe wiederholt werden. Dies führt unseres Erachtens zu einer vorübergehenden Reduktion der EBITDA-Marge auf 10,8% für 2023/24, bzw. einem EBITDA von 31,66 Mio. EUR. Wir erwarten, dass Skalierungseffekte im Geschäftsjahr 2024/25 diese Reduktion ausgleichen und die EBITDA-Marge auf 12,2% ansteigt, mit einem EBITDA von 37,56 Mio. EUR. Für das Konzernjahresergebnis prognostizieren wir 12,72 Mio. EUR für 2023/24 und 16,46 Mio. EUR für 2024/25.



Vor allem aufgrund des gestiegenen risikolosen Zinssatzes und der leichten Prognoseanpassung reduzieren wir unser Kursziel auf 9,15 EUR je Aktie (bisher: 9,30 EUR). Aufgrund des hohen Upside-Potenzials vergeben wir weiterhin das Rating Kaufen.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29271.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.03.2024 (17:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 28.03.2024 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Edel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,00 % und einem Kurs von 4,94EUR auf Tradegate (28. März 2024, 08:41 Uhr) gehandelt.