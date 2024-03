WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Februar 2024



0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



+0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



+0,4 % zum Vorjahresmonat





Im Februar 2024 waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber demVormonat leicht um 14 000 Personen (0,0 %). Im Januar 2024 war dieErwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat noch um 56 000 Personen gestiegen.Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Februar 2024 gegenüberJanuar 2024 in ähnlichem Umfang zu, und zwar um 24 000 Personen (+0,1 %). DerAnstieg fiel aber weniger stark aus als im Februar-Durchschnitt der letzten zweiJahre 2022 und 2023 (+62 000 Personen).Im Vorjahresvergleich verlangsamter AufwärtstrendGegenüber Februar 2023 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Februar 2024 um 0,4% (194 000 Personen). Im Februar des letzten Jahres lag die Vorjahresveränderungnoch bei 1,0 % und hatte sich bis September 2023 auf 0,5 % halbiert. Im Januar2024 lag sie ebenfalls bei 0,5 %. Der langfristige Aufwärtstrend auf demArbeitsmarkt setzte sich somit im Vorjahresvergleich mit verlangsamter Dynamikfort.Bereinigte Erwerbslosenquote im Februar 2024 bei 3,2 %Im Februar 2024 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,55 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 193 000 Personen oder 14,3 % mehr als im Februar2023. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,5 % (Februar 2023: 3,0 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl imFebruar 2024 bei 1,41 Millionen Personen und damit um 5 000 höher als imVormonat Januar. Die bereinigte Erwerbslosenquote liegt zum Vormonat Januarunverändert bei 3,2 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat beziehungsweise Vorquartal. Hieraus lässt sich diekurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dientdagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalenSchwankungen weitgehend unabhängig.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich vondenen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. DieAbweichungen sind wesentlich auf die unterschiedlichen Konzepte (Inländer-beziehungsweise Inlandskonzept) der beiden Statistiken zurückzuführen.