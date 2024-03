Der DAX könnte die bullische Vortageskerze am heutigen Donnerstag bestätigen und vor direkt weiter steigenden Kursen stehen. Die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite wäre der Bereich um 18.600 Punkte. Auf der Unterseite sollten mögliche Korrekturen wohl erneut im Bereich um den 10er-EMA auslaufen, der aktuell im Bereich von 18.200 Punkten verläuft.

Am heutigen Donnerstag stehen eine ganze Reihe von Unternehmensergebnissen zur Veröffentlichung an. So teilen unter anderem Basler, BayWa, Dermapharm, GRAMMER, home24, Medigene, RHÖN-KLINIKUM, VARTA, STRATEC, Manz, Masterflex und Walgreens Boots Alliance ihre Quartalsergebnisse mit.