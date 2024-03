Ampel-Fraktionen wollen neue Regeln für Aktivitäten in sozialen Medien Die Ampel-Koalition will einen neuen gesetzlichen Rahmen für Aktivitäten der Bundestagsfraktionen in den sozialen Medien verankern. Die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen teilten am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit, der Bundesrechnungshof …