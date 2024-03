AKTIE IM FOKUS Stratec-Entwicklung enttäuscht - Deutliches Minus auch für 2024 Die Aktien von Stratec haben am Donnerstag nach einem überraschend trüben Ausblick deutlich an Wert verloren. Sie fielen im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember und notierten am späten Vormittag noch 9,1 Prozent im Minus bei …