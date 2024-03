Strafmaß für Ex-Krypto-König Bankman-Fried wird verkündet Für den wegen Betrugs verurteilten Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried soll am Donnerstag das Strafmaß mitgeteilt werden. Der New Yorker Richter Lewis Kaplan setzte die Verkündung laut Gerichtskalender auf 14.30 Uhr MEZ an. Der 32-jährige …