Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Geld in Tarifrunde öffentlicher Banken Verdi fordert für die mehr als 60 000 Beschäftigten öffentlicher Banken in Deutschland in der bevorstehenden Tarifrunde ein Gehaltsplus von 12,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr. "Wir fordern ein deutliches Einkommensplus, um den aufgelaufenen …