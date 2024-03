Devisen Euro fällt zum US-Dollar auf tiefsten Stand seit Mitte Februar Spekulationen in puncto einer eher strengen Geldpolitik in den USA haben den Euro am Donnerstag belastet. Die Gemeinschaftswährung erreichte mit 1,0775 US-Dollar den tiefsten Stand seit Ende Februar und notierte zuletzt bmit 1,0793 Dollar. Die …