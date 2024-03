Boeing bekommt die technischen Probleme und Qualitätsmängel bei seinen Maschinen des Typs 737 MAX nicht in den Griff. Nach zwei Abstürzen in 2018 und 2019 arbeitete Boeing intensiv an der Wiederzulassung der Maschinen, nur um zuletzt erneut für Schlagzeilen zu sorgen. Eine herausgefallene Tür auf einem Alaska-Airlines-Flug im Januar dieses Jahres. Jetzt unterzieht die US-Luftverkehrsaufsicht FAA den gesamten Produktionsprozess einer genauen Kontrolle.

Technisch hat die Pannenserie bei Boeing deutliche Spuren hinterlassen und drückte die Notierungen zeitweise in den Bereich der Oktobertiefs aus 2023 bei 176,25 US-Dollar abwärts. Aber genau in diesem Bereich verläuft auch eine multiple Unterstützungszone zwischen 173,85 und 185,26 US-Dollar und konnte einen weiteren Wertverfall zunächst stoppen. Aktuell läuft eine technische Gegenbewegung, die noch ein Stück weit ausgebaut werden könnte. Größere Impulse sind allerdings nicht zu erwarten, weshalb das Papier nicht zuletzt wegen der Suche nach einem neuen CEO nun in eine volatile Seitwärtsbewegung einschlagen könnte.

Boeing bangt um Anlegervertrauen

Aus technischer Sicht ergibt sich aus der kleinen Erholungsbewegung der letzten Tage Aufwärtspotenzial in den Bereich von zunächst 199,54, darüber jedoch maximal an den 200-Tage-Durchschnitt bei 207,18 US-Dollar. Aber erst deutlich über dem Niveau von 230,00 US-Dollar dürfte wieder größere Aktionäre zuschlagen und die Aktie womöglich an die Dezemberhochs bei 267,54 US-Dollar heranführen. Wahrscheinlicher ist allerdings die Etablierung einer Schiebezone zwischen 173,85 und grob 220,00 US-Dollar, bis wieder das Vertrauen unter den Investoren hergestellt ist. Zweifelsfrei bleibt die Aktie ein heißes Eisen.

Boeing Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: