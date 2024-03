Jerusalem, 28. März 2024 (ots/PRNewswire) - Allein 2023 haben mehr als 10 Kunden

und Partner kommerzielle Vereinbarungen mit C2A Security unterzeichnet, darunter

eine globale, langfristige Vereinbarung mit einem europäischen

Nutzfahrzeughersteller



Die DevSecOps-Plattform "EVSec" von C2A Security gewinnt neue Kunden in der

Automobilindustrie, da sich die Hersteller damit beeilen,

Cybersicherheitsvorschriften und Industriestandards wie die UN-Vorschrift Nr.

155, ISO/SAE 21434, chinesische GB-Standards und andere Normen zu erfüllen.





2024 ist ein entscheidendes Jahr für die Cybersicherheitsvorschriften in derAutomobilindustrie, da dann die UN-Vorschrift Nr. 155 vollständig in Krafttritt. Die risikobasierte Produktsicherheitsplattform EVSec von C2A Securityermöglicht den Entwicklern, sich auf kreative Funktionen zu konzentrieren sowieSoftware und Betrieb in großem Maßstab automatisiert zu verwalten. EVSecautomatisiert archaische manuelle Prozesse und ermöglicht diefunktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Teams, Kunden und Lieferkettenbei gleichzeitiger Bereitstellung vollständiger Digital-Twin-Funktionen. EVSecnutzt kontinuierliches Feedback aus dem Produktbetrieb und von Schwachstellen,um die Entwicklung und das Design im Rahmen der agilen Softwareentwicklung zuverbessern.Im Jahr 2023 hat C2A Security sein Portfolio an Kunden, erfolgreichenEvaluierungen und Partnerschaften um mehrere OEMs und Tier-1-Zulieferererweitert, einschließlich der Daimler Truck AG, BMW Group, Marelli, NTT Data,Siemens und Valeo.Die Zusammenarbeit mit C2A Security unterstützt die Kunden im Hinblick auf dieanwendbaren Standards und besten Praktiken bei der Einhaltung von Vorschriften.Um die Compliance zu vereinfachen, erfasst und automatisiert EVSec dierelevanten Normen und Vorschriften wie ISO/SAE 21434 und die UN-Vorschrift Nr.155, die für den geschäftlichen Erfolg von entscheidender Bedeutung sind, da dieHersteller neue Ansätze für ihre Fahrzeuge verfolgen, innovativeElektrofahrzeuge entwickeln und die entsprechende Infrastruktur planen."Wir sind sehr erfreut, dass EVSec sich als so beliebt und effektiv erwiesen hatund von Unternehmen wie die Daimler Truck AG als Produktsicherheitsplatformausgewählt wurde. Der Umgang mit aktuellen und kommenden regulatorischenAnforderungen, die Softwareentwicklung im großen Maßstab und der gesamteProduktsicherheitsbetrieb können die Geschäftskontinuität eines Unternehmenseinschränken, wenn sie nicht automatisiert werden", erklärt Roy Fridman , CEO,C2A Security. "Ende 2023 haben wir den ersten Fall einesPremium-Automobilherstellers erlebt, der den Verkauf seines beliebtesten Modellsin der Europäischen Union gestoppt hat, weil es die Verordnung nicht erfüllte.Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen in ihrer Entwicklung und inihrem Betrieb eine moderne Automatisierung der Produktsicherheit einsetzen, undwir freuen uns, sie beim Erreichen dieses Ziels zu unterstützen."Bilder hier (https://drive.google.com/drive/folders/10CkBV0KHkB2N18JWJBjzw7JZHRfHvgmO?usp=drive_link) verfügbar.Informationen zu C2A SecurityC2A Security ist der einzige Anbieter einer risikoorientiertenDevSecOps-Plattform, die auf die speziellen Bedürfnisse vonAutomobilherstellern, Tier-1-Zulieferern und Mobilitätsunternehmen eingeht. Zuden Kunden und Technologiepartnern von C2A Security, das 2016 gegründet wurde,gehören hochkarätige Global Player wie die Daimler Truck AG, die BMW Group,Siemens, Valeo, ThunderSoft, Marelli, NTT Data und Evvo Labs. C2A Securityverwandelt Cybersecurity von einer unternehmensweiten Beschränkung in einenMultiplikator des Geschäftswerts durch fortschrittlicheSicherheitsautomatisierung und Compliance, um Software-Releasezeiten zuverkürzen und Kosten zu senken. Unsere Vision ist es, die Produktsicherheit ineinen nahtlosen, automatisierten und transparenten Prozess zu verwandeln, derdie Zeit bis zur Bereitstellung und die Kosten für die Verwaltung vonSoftwareprodukten und Ressourcen in der Automobilindustrie reduziert. C2ASecurity wurde von NDS/Cisco-Veteran Michael Dick gegründet und hat seinenglobalen Hauptsitz in Jerusalem, Israel. http://www.c2a-sec.com/ .MEDIENKONTAKT: Estee YaariC2A Securityestee.yaari@gmail.com (mailto:Estee.yaari@gmail.com)View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/evsec-risikomanagement--und-automatisierungsplattform-von-c2a-security-stoWt-auf-wachsendes-interesse-in-der-automobilindustrie-da-immer-mehr-unternehmen-die-regulatorischen-anforderungen-effizient-erfullen-wollen-302102453.htmlPressekontakt:+972-50-200-7072Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167522/5745958OTS: C2A