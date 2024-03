NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach der Veröffentlichung des Jahresberichts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Innerhalb der vielen Details gebe es einige interessante Aspekte, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So seien zwar die Anpassungen zum Jahresende nicht erfreulich, doch der tags zuvor angekündigte Gewinn im ersten Quartal der Großbank sollte dies teilweise ausgleichen. Die Unternehmensziele seien zudem zwar wiederholt worden, aber die Formulierungen für 2028 seien unpräzise./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 04:08 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 04:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 28,31EUR auf Lang & Schwarz (28. März 2024, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m