Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Klarer Sieg für die Verbraucher in der Musterfeststellungsklage imDiesel-Abgasskandal gegen die Mercedes-Benz-Group AG (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes) . Das Oberlandesgericht(OLG) Stuttgart hat mit Urteil vom 28. März 2024 festgestellt, dass MercedesBenz in bestimmten Fahrzeugmodellen der GLC- und GLK-Klasse illegaleAbschalteinrichtungen verbaut hat. Den klagenden Verbrauchern steht daherSchadensersatz zu. Das Gericht erkannte weiter, dass Mercedes-Benz fahrlässig(§831 BGB) und in Teilen auch vorsätzlich (§826 BGB) gehandelt hat. DerVerbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte den Autohersteller im Namen vonrund 2.800 Verbrauchern verklagt ( Az.: 24 MK 1/21 (https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Medien/aktuelle+Mitteilungen) ).Die Inhaber der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vertreten in dem Verfahren den vzbv ineiner Spezialgesellschaft, ähnlich erfolgreich wie bereits 2020 gegen dieVolkswagen AG, was zu einem Vergleich in Höhe von 830 Millionen Euro führte. DieKanzlei wertet das Urteil als weiteren Meilenstein einer verbraucherfreundlichenAufarbeitung des Diesel-Abgasskandals. "Verbraucher können künftig leichter anSchadensersatz gelangen", betonte Christian Grotz, Geschäftsführer undGesellschafter der Kanzlei. Das OLG ließ die Revision am Bundesgerichtshof (BGH)zu.BGH-Diesel-Urteil wirkt bei Mercedes-MusterfeststellungsklageDie neue Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ( EuGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) ) und desBundesgerichtshofs ( BGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) ) imDiesel-Abgasskandal hat sich auch auf die Musterfeststellungsklage gegen dieMercedes-Benz-Group-AG ausgewirkt. Die Hürden für erfolgreiche Diesel-Klagenhatte der BGH in drei Musterverfahren gegen Audi, VW und Mercedes erheblichgesenkt. Bereits der Nachweis fahrlässigen Handelns genügt seitdem für dieDurchsetzung von Ansprüchen auf Schadensersatz. Das OLG Stuttgart folgte inseinem Urteil zur Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz-Group-AG denneuen Leitlinien des BGH. So sieht das auch Christian Grotz, Geschäftsführer undGesellschafter der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer: "Die Entscheidung ist für dieVerbraucher als klarer Erfolg gegen Mercedes-Benz zu werten. Auch wenn Mercedesin die Revision geht, das OLG Stuttgart hat sich an die jüngsteBGH-Rechtsprechung gehalten und die wird der BGH nicht mehr revidieren." Auch