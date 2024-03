Mladá Boleslav (ots) - > Gemeinsame Initiative von Skoda Auto und Volkswagen

Group Technology Solutions India (VWITS) konzentriert sich auf den Ausbau des

App-Angebots, Künstliche Intelligenz, Datenanalyse und IT-Services



> Das Kernziel lautet, Experten beider Unternehmen zu vernetzen, die

internationale Zusammenarbeit zu intensivieren und die eigene IT-Expertise zu

stärken





> Das neue Büro in Prag erleichtert den Austausch von TalentenSkoda Auto eröffnet in Prag ein Regionalbüro der Volkswagen Group TechnologySolutions India (VWITS). Der neue Standort trägt zur Stärkung der Kooperationbei und schafft neue Verbindungen zu Spezialisten in Indien, wo VWITS einesseiner weltweit größten IT-Zentren unterhält. Die strategische Partnerschaft undWeiterentwicklung der In-house-Expertise unterstreichen das Engagement von SkodaAuto beim Ausbau der Digitalisierung, einem zentralen Baustein der Next Level -Skoda Strategie 2030.Holger Peters, Skoda Auto Vorstand für Finanzen, IT und Legal Affairs, erklärt:"Digitalisierung und die Entwicklung von Software-Lösungen sind Schlüssel zumErfolg während der laufenden Transformationen der Automobilindustrie. Mit demStart des neuen IT-Hubs und den renommierten Experten von VWITS engagieren wirdie besten Profis auf diesem Feld aus der Tschechischen Republik undangrenzenden Ländern für unsere Mission, unser Angebot an digitalen Servicesimmer weiter zu optimieren - innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. Dies istentscheidend, um die User Journey sowie die Prozesse innerhalb unseresUnternehmens weiter zu verbessern. Skoda Auto zielt darauf ab, seine Rolle alseiner der führenden Player auf dem Gebiet der IT in der Tschechischen Republikkontinuierlich zu stärken. Ich freue mich auf die ersten Ergebnisse unserervereinten Teamarbeit."Hauke Stars, Vorstandsmitglied der Volkswagen AG für IT, ergänzt: "Skoda Autound VWITS bauen gemeinsam eine Brücke, die Themenbereiche, Fähigkeiten, Expertenund natürlich auch Kulturen verbindet. Im Ergebnis rücken der Volkswagen Konzernund seine weltweite IT nochmals näher zusammen. In diesen Zeiten, in denenweltweite Synergien so wichtig sind wie noch nie, stellt dies einen wichtigenSchritt dar. Die enge Kooperation ermöglicht es uns, interne Expertise innerhalbder Volkswagen Gruppe aufzubauen und zu pflegen, die Abhängigkeit von externenZulieferern bei unternehmenskritischen Aufgaben zu reduzieren und schließlichauch Kosten im Bereich IT-Operations und -Services zu reduzieren."Brückenbau zwischen der Tschechischen Republik und IndienDer Start des neuen IT-Hubs bringt Experten vor Ort mit den Profis der