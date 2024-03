- Verschaffen Sie sich einen 360°-Grad-Überblick über den Betrieb und ermöglichen Sie den Schicht-Teams einen besseren Zugang zu den Betriebsdaten, indem Sie Shiftconnector in Ihre kontextbezogene Datenebene integrieren.

Houston, TX, Hasselt, Belgien, und Darmstadt, Deutschland / Accesswire / 28. März 2024 / TrendMiner, die fortschrittliche, industrielle KI-gestützte Analyseplattform, präsentiert mit der Veröffentlichung der Version 2024.R1 eine bedeutende Weiterentwicklung der Event-Analytics-Funktionen.

Unser neuestes Update hilft Prozessherstellern bei der Rationalisierung ihrer Abläufe, indem es die Anzahl der möglichen Anwendungsfälle innerhalb unserer benutzerfreundlichen Softwareumgebung erweitert. Es hilft Anwendern, schnelle Einblicke in die Beziehungen zwischen Produktionsereignissen zu gewinnen und bietet neue Möglichkeiten, gebündelte Informationen aus sensorgenerierten Daten zu extrahieren. Mit diesem Update können Unternehmen eine erweiterte Datenebene zur Gewinnung von Ad-hoc-Einblicken aufbauen und Lösungen entwickeln, die in der gesamten Anlage, vom Kontrollraum bis zur Vorstandsetage, einen Mehrwert bieten. Die neue Version 2024.R1 bietet außerdem einen verbesserten Überblick über den Fertigungsbereich, indem es die menschliche Intelligenz von Eschbach Shiftconnector als kontextbezogene Daten zu den verfügbaren Zeitseriendaten hinzufügt. Dies ermöglicht den Anwendern eine 360-Grad-Sicht und volle Kontrolle über den Produktionsprozess.

„Mit der Veröffentlichung von 2024.R1 verdoppeln wir unseren Anspruch, unseren Anwendern das intuitivste und leistungsfähigste Analysewerkzeug auf dem Markt zu bieten. Die Integration mit dem Eschbach Shiftconnector, der sich bereits bei Bayer bewährt hat, bringt eine neue Ebene von Einblicken in unsere Analytik und ermöglicht es den Anwendern, Schicht-Informationen nahtlos in ihre Analysen einzubeziehen. In Kombination mit der zusätzlichen Event-Analyse verbessert TrendMiner sowohl die Präzision als auch die Relevanz der gewonnenen Erkenntnisse.“