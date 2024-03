Aschaffenburg (ots) - Vanessa Weber wurde erneut ausgezeichnet. Die

Geschäftsführerin der Werkzeug Weber GmbH & Co. KG in Aschaffenburg wurde von

der Initiative Beyond Gender Agenda (BGA) als "Woman of the Year" geehrt.

Hintergrund der Ehrung ist das soziale und ökologische Engagement der

Unternehmerin, aber auch ihr Einsatz für diversifizierte Belegschaften. Ihr

Credo: Ältere Arbeitnehmer leisten einen zu wertvollen Beitrag, um sie einfach

in die Rente abzuschieben. Das beste Team umfasse mehrere Generationen, mehrere

Geschlechter und verschiedene kulturelle Identitäten, so Vanessa Weber.



Vanessa Weber wird für ihr Engagement für Gleichstellung und Diversität als eine

von insgesamt 101 "Women of the Year 2024" ausgezeichnet. Der Preis wird von der

Beyond Gender Agenda (BGA) verliehen, einem Netzwerk von Führungskräften aus

Wirtschaft, Medien, Gesellschaft und Politik, das Diversität, Gleichstellung und

Inklusion in Unternehmen voranbringen möchte. Mit der Kampagne "Women of the

Year" zeichnet Beyond Gender Agenda herausragende Frauen der deutschen

Wirtschaft aus, die sich für Vielfalt und Chancengerechtigkeit engagieren.

Schirmherrin des Preises ist die ehemalige Fußballnationalspielerin und

Weltmeisterin Steffi Jones.







herausfordernden Jahr einen bedeutenden Impact für die deutsche Wirtschaft

erwarten", so die BGA-Gründerin Victoria Wagner. Neben Vanessa Weber gehören

weibliche Top-CEOs und Managerinnen, Spitzenwissenschaftlerinnen, Medien- und

Kulturschaffende sowie Persönlichkeiten des öffentlichen und politischen Lebens

zu den "Women of the Year". Die Auszeichnung stellt eine besondere Ehre dar.



"In einer diversifizierten Belegschaft ist Platz für alle Altersgruppen. Die

Einstellung älterer Mitarbeiter fördert nicht nur die Vielfalt, sondern auch

einen generationsübergreifenden Wissenstransfer", erklärt Vanessa Weber, die

sich auch bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Flexi-Rente

einsetzt sowie individuelle Arbeitszeitmodelle fördert. Zugleich schafft sie

Freiräume für soziales Engagement, persönliche Weiterbildung und

familiengerechte Arbeitszeitoptionen. "In Zeiten des Fachkräftemangels müssen

wir flexibel sein, individuelle Wünsche berücksichtigen und können es uns nicht

leisten, das wertvolle Wissen älterer Mitarbeiter zu verlieren. Genauso wenig

sollten wir den besonderen Elan junger oder weiblicher Fachkräfte hemmen, indem

wir ihnen Steine in den Weg legen. Ein modernes Unternehmen schafft die

