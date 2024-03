SHENZHEN - Trotz Tech-Sanktionen ist der chinesische Telekommunikations-Riese Huawei im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Besonders das Geschäft im Privatkundenbereich, mit der Cloud und in der Automotive-Sparte stieg spürbar. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel durchgemacht. Aber mit einer Herausforderung nach der anderen haben wir es geschafft, zu wachsen", sagte der Vorsitzende Ken Hu am Freitag in Shenzhen laut Mitteilung.

BASEL - Syngenta Group hat im Geschäftsjahr 2023 weniger Umsatz erwirtschaftet als im starken Rekordjahr 2022. Weil tiefere Absatzmengen die Verkaufspreise dämpften, ging der operative Gewinn noch deutlicher zurück.

Immobilienkrise in China: Konzern Country Garden verschiebt Bilanz

HONGKONG - Chinas angeschlagener Immobilienkonzern Country Garden kann nach eigenen Angaben seinen Bericht für das Geschäftsjahr 2023 nicht wie geplant veröffentlichen und riskiert damit einen Handelsstopp an der Börse. Die Firma müsse mehr Informationen sammeln, um angemessene Berechnungen und Entscheidungen treffen zu können, teilte der Konzern am späten Donnerstagabend (Ortszeit) an der Börse in Hongkong mit. Als Grund nannte der Bauträger die Schwankungen in der Branche, die die Geschäftstätigkeit komplexer machten.

Streik bei Lufthansatochter AUA vorerst beendet



WIEN - Der Streik des Bordpersonals bei der österreichischen Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) ist beendet. Der Betrieb werde nun nach hunderten Ausfällen seit Gründonnerstag wieder hochgefahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Beigelegt ist der Streit bisher nicht. Die Belegschaft will Anfang April über weitere Maßnahmen beraten. Die Gewerkschaft vida will erreichen, dass die AUA-Belegschaft so viel verdient wie die Angestellten des Lufthansa-Konzerns.

Schlichtung bringt Lufthansa etwas Ruhe - Sommerflugplan ab Sonntag

FRANKFURT - Lufthansa -Passagiere können durchatmen. Zumindest für Ostern und die Tage danach drohen bei der Kerngesellschaft des größten Luftverkehrskonzerns Europas keine neuen Streiks, und auch die deutschen Flughäfen bleiben mindestens bis zum 7. April von weiteren Arbeitskämpfen verschont. Doch die von Schlichtern erreichte Einigung mit Verdi für das Bodenpersonal kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Konzern mit seinen zahlreichen Tarifpartnern weitere Konflikte schwelen, die den Flugbetrieb jederzeit wieder stören könnten - und das pünktlich zum Sommerflugplan, in dem die Airlines ihr Programm wieder hochfahren.

Auszeit nach Geburt: SAP will Väter doch nicht wochenlang freistellen

BERLIN - Das Software-Unternehmen SAP wird die für dieses Jahr versprochene mehrwöchige Freistellung von Vätern nach der Geburt eines Kindes nicht einführen. Das teilte ein Sprecher des Konzerns der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. "Nein, wir planen keine Umsetzung mehr", erklärte er dazu. Als Unternehmen mit Mitarbeitern in 80 Ländern lasse "sich leider keine gleichberechtigte globale Lösung bei SAP abbilden", hieß es zur Begründung.

BVB gegen Bayern München ohne Malen und Kobel - Haller wieder fit

DORTMUND - Das Topspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund findet ohne Stürmer Donyell Malen und Stammtorhüter Gregor Kobel statt. Wie der BVB am Freitagabend bekannt gab, hat der niederländische Nationalspieler bei der 1:2-Niederlage gegen Deutschland am Dienstag einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen und wird nicht mit nach München reisen. Auch der Schweizer Keeper Kobel fällt für die Partie des Tabellenvierten beim Zweiten aus, nachdem er zuletzt wegen eines Magen-Darm-Infektes nicht mittrainieren konnte.

Kredit für insolvente Signa Prime



WIEN - Die insolvente Signa Prime Selection AG des österreichischen Investors René Benko bekommt einen Massekredit. Der Vermögensverwalter Attestor Ltd stelle 100 Millionen Euro zur Verfügung, teilte die Sanierungsverwalterin Abel Rechtsanwälte am Freitag mit. "Damit kann die Liquidität des Unternehmens mit dem Ziel einer strukturierten Verwertung der Assets maßgeblich stabilisiert werden", hieß es weiter. Über Details zu den Kreditkonditionen sei Stillschweigen vereinbart worden. Ein Massekredit ist ein Darlehen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, der die Zahlungsfähigkeit sicherstellen soll.

Leag legt zwei Kraftwerksblöcke still - Diskussion um Kohleausstieg

JÄNSCHWALDE - Der Lausitzer Energiekonzern Leag schaltet an diesem Sonntag zwei Blöcke seines Braunkohlekraftwerks in Jänschwalde endgültig ab. "Die Blöcke E und F des Kraftwerks Jänschwalde werden zum 31. März 2024 stillgelegt, stehen also ab dem 1. April nicht mehr für die Stromproduktion zur Verfügung", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. In Nordrhein-Westfalen werden zudem fünf Kraftwerksblöcke stillgelegt. Die Netzagentur sieht keine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit.

ROUNDUP: Aufräumarbeiten nach Brücken-Katastrophe in Baltimore

BALTIMORE/WASHINGTON - Nach dem Einsturz einer vierspurigen Autobrücke im Hafen der US-Stadt Baltimore laufen die Bemühungen auf Hochtouren, die Fahrrinne des Wirtschafts-Knotenpunktes wieder öffnen zu können. Nach einem Bericht der "New York Times" wurde unter anderem der "größte Kran der US-Ostküste" zur Unglücksstelle gebracht, um bei der Beseitigung der Brückentrümmer aus dem Wasser zu helfen. In der Nacht zu Dienstag hatte ein Containerschiff einen Stützpfeiler der Francis Scott Key Bridge gerammt und die mehr als 2,5 Kilometer lange Autobrücke so zum Einsturz gebracht. Seither blockiert das Stahlgerippe die Durchfahrt aus dem Hafen, auch das havarierte Schiff "Dali" befindet sich noch am Unfallort. Mehrere Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben.

