Der März lief erstmal ordentlich ins Minus, bevor Jerome Powell den Börsen neues Leben einhauchte und sie auf neue Allzeithochs trieb. Der Aufschwung wird nicht mehr nur von KI-Werten getragen, sondern gewinnt an Breite, während der Immobiliensektor sowie die Modebranche weiter Federn lassen müssen.

Nach dem glänzenden Börsenjahr 2023 werden die Pessimisten immer lauter, die vor einer neuen Blase warnen und dass die Börsen nicht noch weiter steigen könnten. Die Realität sieht jedoch anders aus und das alleine reicht den Crash-Propheten bereits als Begründung aus. Jeremy Grantham warnt und warnt und warnt und spricht nun - mal wieder- von der Blase aller Blasen in China. Allerdings hat selbst Dauerpessimist Michael Burry ('The Big Short') nun die Seiten gewechselt und ist zur Abwechslung mal long. Vielleicht ist das ein ernsthaftes Warnsignal? Vielleicht. Oder man nimmt Ken Fishers faktenbasierende Aussagen zur Kenntnis, wonach seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1925 der S&P 500 in fast 75 % aller Monate positiv abgeschlossen hat, und fast 60 % aller Jahre mit Kursveränderungen von mehr als 10 % daherkamen. Und das ist die langjährige Rendite, die man mit US-Aktien erzielt - inkl. aller Korrekturen und Crashs. Die "abnormal hohe Volatilität", die gerne behauptet wird, haben wir gar nicht. Es ist eine hohe Volatilität, aber die ist beinahe schon Normalfall. Und die Fundamentaldaten? Tja, die US-Unternehmen haben bei ihren Geschäftszahlen durch die Bank besser abgeschnitten als erwartet und konnten unterm Strich ihre Ergebnisse ordentlich steigern. Zudem werden sinkende Zinsen die Ergebnisse zusätzlich pushen und damit hat der Kursaufschwung auch eine solide Basis. Ganz abgesehen vom Boom im KI-Sektor, der aber eben auch antreibt, die gesellschaftliche Entwicklung, die Unternehmensergebnisse und die Börsen. Also im Grunde weiterhin viele Gründe zu begründetem Optimismus...