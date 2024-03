Die menschliche Natur wurde von der Evolution auf das Überleben konditioniert. Treffen wir in freier Wildbahn auf ein Tier, reagieren wird instinktiv. Es bleibt keine Zeit für lange Überlegungen, ob es sich um Beute handelt oder wir die Beute sind. An der Börse sind die erstenbei neu eintretenden Situationen aber meistens die falschen und kosten uns viel Geld. Weil alle Menschen die gleichen Gedanken haben und seit Adam Smith haben wir alle das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bei der Preisfindung verstanden. Geraten also viele Anleger in Panik und schmeißen ihre Aktien gleichzeitig auf den Markt, entsteht ein Überangebot und der Preis fällt. Umgekehrt befeuert eine Kaufpanik enorme Kurssteigerungen. Beides kommt Anleger meistens sehr teuer zu stehen und sie bezahlen die Gewinne der anderen.