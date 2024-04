Was genau passiert in der Black Box Gehirn bei (Anlage-)Entscheidungen, das ist die große Frage, die sich mit Psychologie nicht erklären lässt. Dazu braucht es technische Hilfsmittel, mit denen wir direkt ins Gehirn schauen können. Denn dort kämpft bei jeder Entscheidung der analytische Teil mit dem emotionalen, das reflektive mit dem reflexiven Gehirn. Warum aber gewinnt mal der eine, mal der andere Teil die Überhand? Bei jeder Entscheidung einer Kapitalanlage und der daraus resultierenden Folgen, die sich mit der Zeit diametral ändern können, durchlaufen wir eine Achterbahn der Gefühle. Vor allem Gier, Angst, Erwartung und Selbstvertrauen sind es, die eine große Rolle spielen. Von Neid, Überschwang oder Panik ganz zu schweigen.

Beim Kauf feiern wir Silvester

Was passiert in 1,5 Kilo Gehirn?

Was also genau passiert in unserem Gehirn, normal etwa 1,5 Kilogramm schwer und so groß wie zwei Fäuste? Etwa 100 Milliarden Nervenzellen (Neuronen) verbergen sich darin und eine Billion Stützzellen, die das Gewebe stabilisieren. Es kommunizieren 100 Billionen Synapsen. Unser Gehirn ist ein enormer Energieverbraucher: Während es nur etwa 2 Prozent der Körpermasse ausmacht, verbraucht es 20 Prozent an Energie. Wir unterscheiden verschiedene Bereiche des Gehirns, denen jeweils unterschiedliche Funktionen zugeordnet sind: