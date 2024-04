Jürgen Molnar – Robomarkets : Die Europäischen Zentralbank wird im Juni möglicherweise die Zinsen senken, bevor die Federal Reserve diesen Schritt im Herbst vollzieht. Diese mögliche Entscheidung der EZB im Juni zeugt von einer gewissen Emanzipation gegenüber der Federal Reserve. Die US-Inflationsdaten haben die Erwartungen übertroffen, was die Divergenz zwischen der US-Inflation und der Eurozone verdeutlicht. Die Märkte reagieren darauf mit einer Abnahme der Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Juni.

FR: Jürgen, Alle Augen auf die EZB am Donnerstag. Wie beurteilen Sie eine anstehende Zinssenkung durch die EZB?

FR: Wie sehen Sie die Auswirkungen dieser möglichen Zinssenkung der EZB auf die internationalen Börsen, insbesondere vor dem Hintergrund der Erwartung zeitnaher Zinssenkungen als Haupttreiber für Aktienkurse?

Jürgen Molnar: Die Märkte reagieren bereits auf die Entwicklung der Zinserwartungen. Die Abnahme der Erwartungen einer Fed-Zinssenkung im Juni führt zu einer Phase der Ernüchterung an den internationalen Börsen. Diese Erwartung war ein bedeutender Treiber für die Aktienkurse in den letzten Monaten.

FR: Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus den aktuellen Marktentwicklungen bezüglich der Zinserwartungen bis zum Jahresende, insbesondere im Hinblick auf das „higher for longer“-Narrativ in den USA?

Jürgen Molnar: Die Märkte preisen nun weniger wahrscheinliche Zinssenkungen ein. Das „higher for longer“-Narrativ in den USA hat Auswirkungen auf die EZB, die den Wechselkurs im Auge behalten muss.

FR: Wie schätzen Sie die Bedeutung der heutigen EZB-Sitzung mit Lagardes Pressekonferenz ein?

Jürgen Molnar: Für die heutige EZB-Sitzung wird erwartet, dass die EZB die Markterwartungen bestätigt. Lagardes Aussagen zur Abfolge der Lockerungsschritte werden entscheidend sein, insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Dienstleistungsinflation in der Eurozone. Die am Markt eingepreisten drei Zinssenkungen bis Jahresende sehen wir als fair an.

FR: Vielen Dank, Herr Molnar, für Ihre Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen und den bevorstehenden geldpolitischen Maßnahmen der EZB.