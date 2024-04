Der größte Fehler wäre allerdings, wenn uns die Sorge vor möglichen Fehlern davon abhielte, überhaupt an der Börse zu handeln. Tatsächlich ist es aber so, dass die einen der Börse frustriert den Rücken kehren, weil sie Verluste verbuchen mussten, und die andern trauen sich erst gar nicht an die Börse, weil sie Verluste befürchten. In den letzten Jahren ist zwar etwas Bewegung in die Börsenlandschaft gekommen, neue, günstige Online- und Neobroker sorgten dafür, dass gerade auch jüngere Menschen ihren Weg an die Börse fanden, insgesamt ist Deutschland aber immer noch kein Land der Aktionäre. Aus Furcht, nicht an die Börse zu gehen, ist ein wenig so, als würde uns die Endlichkeit unseres Lebens, vom Leben und Erleben abhalten. Langfristig Vermögen aufbauen gelingt nur mit Wertpapieren – Aktien, Fonds, ETFs. Führen Sie sich gerne einmal auf der Webseite des Deutschen Aktieninstituts das Dax- oder MSCI-World- Rendite-Dreieck zu Gemüte, dann erkennen Sie, dass im Laufe der Jahre bis auf ganz wenige Ausnahmen immer eine positive Rendite erzielt werden konnte.