Was spricht derzeit FÜR Gold? Denn Krisen zahlen auf das Edelmetall eher nur kurzzeitig ein, zeigt die Historie. Finanzsysteme, Krisen, Anlagenotstand - was spielt künftig eine Rolle? Und was macht eine Vermögensverwaltung eigentlich mit eigenem Bergbau und eigenem Rohstoffhandel? Fragen von Der Aktionär TV an Christoph Eibl von Tiberius Asset Management.