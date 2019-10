Goldexperte Bußler über den Fahrplan bis März 2020

Noch könnten die Bären einen Pfeil im Köcher haben, der Gold deutlich niedriger schickt. Doch der Fahrplan für die kommenden Wochen scheint sich mehr und mehr abzuzeichnen.

Die nächste Aufwärtsbewegung sollte Gold über die Marke von 1.600 Dollar führen. "Allerdings dürfte dies etwas holpriger werden als die jüngste Bewegung über den Sommer hinweg", sagt Markus Bußler. Bei Silber sieht er sogar noch mehr Potenzial. "Wenn wir das Ganze als Welle 5 interpretieren, sollte Silber Gold outperformen", sagt er. Silber könne dabei durchaus in den Bereich von 22 Dollar, vielleicht sogar 23 Dollar vorstoßen. Diese Aufwärtsbewegung sollte sich bis in das erste Quartal des kommenden Jahres hineinziehen. Dann allerdings sollten Anleger auch einmal mit einer etwas längeren Korrektur rechnen, die durchaus in den Bereich des Ausbruchsniveaus bei 1.380 Dollar führen kann. "Aber bis dahin ist noch etwas Zeit".