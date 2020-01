Ein Indiz, dass Gold eher früher als später nach oben ausbrechen könnte, sind die Charts der Goldproduzenten. Barrick Gold aber vor allem Newmont Goldcorp streben weiter nach oben. Interessant: Barrick-CEO Mark Bristow stellt in Aussicht, der Konzern könnte Ende des Jahres netto schuldenfrei sein. Weitere Themen in der Sendung: Die Aktionäre haben die Übernahme von Detour Gold durch Kirkland Lake Gold genehmigt. Dennoch dürfte die Aktie von Kirkland Lake kein Outperformer mehr sein. Außerdem hat Fortuna Silver Problem mit einer Mine in Mexiko. Hier soll das Unternehmen eine Royalty bezahlen, von der nicht einmal sicher ist, ob diese wirklich existiert. Der Chart der letzten Monate gehört aber einer anderen Aktie: K92 Mining. Das Papier kennt praktisch nur noch eine Richtung. Die nach oben. Die gesamte Sendung können Sie gleich hier ansehen.

