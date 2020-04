Ölpreis bei NULL! Können wir bald UMSONST tanken? (Todesspirale Deflation)

Verrückte Zeiten. Der Preis für ein Barrel Öl fällt auf null und sogar in den negativ Bereich. So etwas gab es noch nie und ist völlig absurd. Was hat es damit auf sich? Darf man jetzt umsonst tanken und heizen? Sind wir jetzt in der Deflation? Was bedeutet das für Ihre Zukunft und Ihre Investments? In was muss man in der Deflation investieren?