Die Minenaktien ziehen ebenfalls mit. Ein weiterer wichtiger Baustein für den Bullenmarkt. "Sowohl Barrick Gold als auch Newmont Goldcorp, also die beiden größten Goldproduzenten, präsentieren sich mit einem extrem starken Ausbruch über die Hochs aus dem Jahr 2016", sagt Markus Bußler. Und das Geld bahne sich Schritt für Schritt seinen Weg in die zweite Reihe. Mittelgroße Goldproduzenten wie Teranga Gold oder auch Endeavour Mining haben ebenfalls deutlich zulegen können. Beide untermauern ihre charttechnisch gute Entwicklung auch mit guten Quartalszahlen. "Vor allem der Endeavour-Chart sieht hochexplosiv aus", sagt Markus Bußler.

Silber scheine aktuell die Führung übernehmen zu wollen. "Und das ist gut so." Damit würde sich das übliche Muster eines Edelmetallbullenmarktes widerspiegeln.

Musik ist derzeit auch bei den Silberaktien drin. First Majestic Silver präsentierte gestern Quartalszahlen - und geriet zunächst deutlich unter Druck. Der Grund dürfte sein, dass man nun ein internationales Gericht anruft rund um den Steuerstreit um die San Dimas Mine. Doch die Aktie konnte sich im Handelsverlauf wieder erholen und drehte sogar deutlich ins Plus. "Für mich ist das ein Zeichen, dass Geld in den kleinen Silbersektor fließt." Das würde Aktie beflügeln, die eigentlich operativ noch leiden.

First Majestic rechnet beispielsweise damit, dass man erst Anfang Juli alle Minen wieder mit voller Auslastung laufen haben wird. Doch die Börse scheint bereits eine vollständige Erholung und einen steigenden Silberpreis vorweg zu nehmen. Das gilt auch für andere Silberproduzenten. So konnte beispielsweise Endeavour Silver gestern ebenfalls zulegen, obwohl der Konzern eine Finanzierung bekannt geben hat. Der Bullenmarkt scheint mehr und mehr auch den Silbersektor zu erfassen.

Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien?

Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm

Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co?

Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler.



Jetzt kostenlos registrieren!

http://www.goldfolio.de



Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot.



Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube