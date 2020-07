"Europa hat damit auf Regierungsebene Handlungsfähigkeit bewiesen", so der Marktexperte. Eine Schuldenproblematik sieht Hellmeyer trotz der immensen Summen, die aktuell in Europa und in den USA bewegt werden, nicht.

Positiv fällt auch der Blick auf die Perspektiven des DAX aus. Ein neues Rekordhoch könnte deswegen in naher Zukunft bereits Realität sein.

Wie Hellmeyer außerdem die aktuell laufende Bilanzsaison in den USA und Deutschland sowie die Entwicklung des Goldpreises beurteilt, erfahren Sie im folgenden Interview.