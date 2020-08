US-Kauflaune schwappt über

Ein neues US-Konjunkturpaket per Ankündigung durch den Präsidenten und die Kauflaune steigt. Und schwappt auch auf die anderen Märkte über. Reicht das für ein nachhaltiges Überwinden der jüngsten Widerstände oder könnte am deutschen Markt der Schein trügen? Mehr dazu, erfahren Sie in diesem Interview mit Marktexperte Robert Halber von der Baader Bank