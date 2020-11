Wie hat sich die Charttechnik für die Indizes in den USA entwickelt, was macht der DAX daraus und streben Anleger nun wieder in Richtung Gold? Charttechniker Wieland Staud, Staud Research, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf DAX, Dow Jones, Nasdaq, EUR/USD und Gold. Mehr zu seiner Analyse im vollständigen Interview.