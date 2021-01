DAX blickt Richtung 14.000, Infineon mit Aufstufung, Thyssenkrupp plant ein IPO? Zudem Bayer-Fokus

Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange blicken wir auf die starke Wocheneröffnung des #DAX gestern und die weiteren Ziele im Chartbild. Woran könnte sich der Index heute orientieren und was zeigt die Vorbörse an?

Ein Treiber war Infineon. Die ehemalige Siemens-Sparte führt die Erfolgsgeschichte fort und konnte sich auf ein Mehrjahreshoch arbeiten. Neue Kursziele der Deutschen Bank und von Goldman Sachs gestern beflügelten die #Aktien. Seit Jahresbeginn sind sie allerdings schon 66 Prozent im Plus.

Ebenfalls stark war Thyssenkrupp. Sie führten gestern den MDAX in der Rankingliste an und zogen um 7 Prozent an. Damit steht die Aktie erstmals seit März wieder über 10 Euro. Was war der Auslöser?

Zudem sprechen wir über Bayer, die erneut in Richtung Impfstoffherstellung argumentierten und Hilfe anboten. Diese Phantasie hilft der Aktie momentan.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag.