Die Top-10-Aktien der Smartbroker-Kunden im Februar stehen fest. Volker Glaser, Portfoliomanager bei MPPM, erklärt, warum Varta, TUI und Tesla besonders im Fokus stehen.

Das Coronavirus beschäftigte die Märkte auch im Februar. Die Hoffnung auf baldige Lockerungen der Pandemie-Beschränkungen sorgte für reichlich Diskussionsstoff, unter anderem bei dem Corona-geplagten Reiseveranstalter TUI. Volker Glaser, Portfoliomanager bei MPPM, erklärt im Interview mit Martin Kerscher, warum er aktuell vom Kauf der Aktie abrät.

Die Gamestop-Aktie hatte Ende Januar - angefeuert von der Reddit-Community - zu einem Höhenflug angesetzt und anschließend einen Großteil der Kursgewinne wieder eingebüßt. Ende Februar kam dann aber unerwartet neuer Schwung in den heiß gehandelten Wert. Kein Wunder also, dass GME in den Smartbroker Top-10 ganz oben landet.

Die komplette Analyse von Volker Glaser sehen Sie auf dem YouTube-Kanal von wallstreet:online TV.

Video: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion