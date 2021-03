Square, Dt. Telekom, Barrick, Porsche, CD Project, SGL Carbon uvm. – Die Fragen zur Börsen-Show

Nicole Straub, Jürgen Schmitt, und Mick Knauff mit einem Rückblick auf die Börsenshow

Wie an jedem Freitag nach der aktienlust-Börsenshow hat unsere Nicole die wichtigsten Fragen aus dem Live-Chat zur Sendung aufbereitet, um diese mit Mick und Jürgen zu besprechen. So kam z.B. die Frage auf, was überhaupt das Geschäftsfeld von Square ist. Es gab aber auch heiße Diskussionen um die Empfehlung Deutsche Telekom von Michael Mross. Doch die Fragen drehten sich keinesfalls ausschließlich um die Aktien und Themen aus der Live-Show, sondern auch um andere Titel. So wurde nach Einschätzungen zu Siemens Energy, Formycon, SGL Carbon, Barrick Gold Porsche uva. gefragt. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

