Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von TUI. Nach der Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca ziehen die Buchungen für die Lieblingsinsel der Deutschen deutlich an. Beim größten Reiseveranstalter TUI wurden am Wochenende doppelt so viele Reisen nach Mallorca gebucht wie im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren. Bei den Verkäufen steht ThyssenKrupp an 5. Stelle. Die Stahlbranche steht vor großen Herausforderungen. Zu den langwierigen Problemen wie den Überkapazitäten oder dem Wandel im Automobilsektor kommen noch die ambitionierten Klimaziele, die hohe Investitionen erfordern.