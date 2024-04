Bernstein Research hat die Bewertung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von "Outperform" auf "Market-Perform" herabgesetzt. Das Kursziel hat das Analyseunternehmen jedoch von 135 auf 150 Euro erhöht. Laut dem Analysten Stephen Reitman, steht trotz einer starken Rallye bei einigen Aktien eine weitere Aufwärtsbewegung bevor, da die Stimmung im Automobilsektor sich verbessert habe. Reitman merkt in einer aktuellen Studie am Mittwoch an, dass die Bewertungen in der Automobilbranche nicht übertrieben, sondern deutlich unter dem langfristigen historischen Durchschnitt liegen, selbst wenn Margen und Cash-Renditen erheblich zugenommen haben.

Für VW erwartet der Experte, dass das Unternehmen seine überhöhten Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungskosten bald adressiert und sich verstärkt auf die Steigerung der Renditen konzentriert.