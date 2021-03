Neuer DAX mit 40 Aktien: Das sind die Änderungen ab September & die Folgen für Anleger

Der deutsche #DAX, der amerikanische S&P 500 oder auch der japanische #Nikkei: sie alle sind große Leit-Indizes an den #Börsen und viele Anleger orientieren sich bei ihren Investments schon seit Jahrzehnten an deren Performance. Veränderungen innerhalb eines Index sind nicht ungewöhnlich, eine komplette Umgestaltung jedoch schon. Und so kann man angesichts des künftig neuen DAX schon von einer kleinen Revolution sprechen. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer von GLOGGER & PARTNER.

