Logistik, Digitalisierung, Gesundheit, Demografie: Investieren von Megatrends in Post-Corona-Zeiten

Megatrends sind derzeit in aller Munde und elektrisieren die Anleger. Doch das gab es auch schon häufiger in der Vergangenheit – allerdings nicht immer mit durchschlagendem Erfolg. Wie also richtig in die Zukunft investieren und vor allem dabei das Risiko im Griff behalten? Welche Rolle spielen Digitalisierung, Logistik, Gesundheit, & Co. dabei? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Dirk Fischer, Partner des Multimanager-Anbieters Mediolanum und Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH, der im Interview unterschiedliche Investitionsansätze wie zum Beispiel im GAMAX Junior oder auch im Mediolanum Best Brand Innovative Thematic Opportunities erläutert. #Aktien #Fonds #Megatrends

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.