Fußball & Fonds: Was Börse und Geldanlage mit der Europameisterschaft zu tun haben

Am heutigen Freitag beginnt sie nun endlich mit rund einem Jahr Verspätung: die Fußball-Europameisterschaft. Viele Fans freuen sich auf die 51 Spiele in elf Städten. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 15. Juni mit dem Match gegen Frankreich. Anlass für die Kollegen der Shareholder Value Management AG Parallelen zwischen Fußball und der Geldanlage mit Fonds zu ziehen, denn ähnlich wie im Sport braucht es auch im Portfolio einen Torhüter, ein Mittelfeld und gute Stürmer. Endrit Cela präsentiert die Juni-Ausgabe von Value Kompakt.

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.