DAX am Morgen noch einmal schwächer, Bitcoin robust, TUI und Volkswagen im Wandel, Termine des Tages

Nach dem Verfallstag nimmt der Druck auf den DAX nicht ab. Wir notieren aktuell zwischen 15.300 und 15.380 Punkten und damit etwas schwächer als am Freitag. Stabilisiert sich der Index in dieser Region oder droht ein Durchlauf in der alten Range aus Mai?

Der Bitcoin ist im Gegensatz zu anderen Assetklassen recht stabil, um nicht zu sagen: robust. Mit rund 34.000 US-Dollar suchen Marktteilnehmer womöglich nach einer Alternative bei der Geldanlage, wenn der Aktienmarkt leidet.