Simone Menne, Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany, verrät die Alarm-Themen, für die die Bundeskanzlerin und der US-Präsident jetzt eine Lösung finden wollen. Wird's nach Trump besser? BÖRSENFUNK!

Und dann schafft es Martin Kerscher, unser BÖRSENFUNK-Gastgeber, Folker Hellmeyer ein in dieser Deutlichkeit überraschendes Statement zu entlocken: „Ich war selten in meinem Leben zuversichtlicher hinsichtlich der ökonomischen Situation als heute.“ Eine breitbeinige Ansage, die Lust auf den Börsenherbst macht, in dem die Depots glühen werden.

Allerdings vergisst der Solvecon-Chefanalyst nicht, ein Zehn-Prozent-Restrisiko anzusprechen. Hören Sie selbst rein: die neue BÖRSENFUNK-Folge frisch über den digitalen Äther auf den Endgeräten der Selbstentscheider-Anleger.