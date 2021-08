Livestream Vorbörse DAX 13.08.2021: DAX weiter Rekordfahrt, Adidas kann Reebok verkaufen, Termine

Wo notiert der DAX in der Vorbörse nach dem neuen Rekordhoch vom Donnerstag? In der Spitze fehlten 25 Punkte zur runden Marke von 16.000 Punkten. In der Vorbörse stehen wir nahezu unverändert zum XETRA-Schluss gestern und somit um 15.940 Punkte.

Im Chartbild ist der Ausbruch zumindest gut sichtbar. Welche Möglichkeiten bietet der Markt am Freitag?