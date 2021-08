Vermögenssteuer & Co.: Die Nervosität steigt - Vermögensschutz mit Hilfe einer Familienstiftung?

Vermögen sichern in Zeiten von steigenden Steuern, Inflation und Negativzinsen. Das ist eine Herkulesaufgabe für Family Offices und Vermögensverwalter geworden. Auch Steuerberater und Rechtsanwälte beschäftigen sich vermehrt mit dem Thema, denn es geht um mehr als nur um die reine Geldanlage. Schnell ist man da z.B. bei Themen wie der Liechtensteiner Familienstiftung oder einer gemeinnützigen GmbH. Fakt sei, so Hans Christian Blum, dass die Nervosität der Vermögenden vor der Bundestagswahl steige. Börsenmoderator Andreas Franik hat den Rechtsanwalt und Partner bei CMS Deutschland auf dem Platow Euro Finance Forum mit Schwerpunkt Family Offices in Königstein getroffen. #Vermögenssteuer #Familienstiftung #FamilyOffice

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.