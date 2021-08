Volker Schilling exklusiv Börsenparty: Abfeiern, wenn andere schüchtern am Tanzflächenrand herumstehen

Profis stünden in diesem Börsensommer am Spielfeldrand und trauerten um ihre geringen Aktienquoten, so Volker Schilling, Vorstand der Greiff Capital Management. Vorausgegangen sei ein alter Reflex, der Rendite kostet.