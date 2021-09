Vorbörse DAX am 08.09.2021 knapp über 15.800, Bitcoin stark unter Druck, Allianz-Aktie im Blick

Der DAX hat die Bewegung vom US-Feiertag wieder revidiert und notiert um 15.830 Punkte. Dies war das Startniveau der Woche.

Deutlich volatiler ist der Bitcoin. Gestern verlor er zweistellig und zeigt weiter auf, wie nah Kryptowährungen an Nachrichten gekoppelt sind. Moody's stufte das Land ab und die Weltbank hat in dieses Vorhaben des Landes auch kein Vertrauen. All dies belastet den Kurs der bekanntesten Kryptowährung.