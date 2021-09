Erfolgreiche Börsen-Investments: Warum Fleiß, Utopien & Geschichtsbücher bei der Geldanlage helfen

Vermögensaufbau in Zeiten von Nullzinsen und gleichzeitig steigenden Inflationsraten. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe geworden, der sich viele Vermögensverwalter in Deutschland täglich stellen. Es gibt dabei viele unterschiedliche Ansätze – und FinanceNewsTV möchte in loser Reihenfolge einige Marktteilnehmer vorstellen. Diesmal im Interview: die Geschäftsführer der CORUM Vermögensverwaltung (Deutschland) GmbH, Thomas Gleich und Michael Ricke. Die beiden Finanzexperten erläutern, warum Fleiß, Utopien & Geschichtsbücher bei der Geldanlage helfen. #Vermögensverwalter #Aktien #Geldanlage

