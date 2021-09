DAX am Verfallstag, starke US-Märkte, Casino-Aktien Wynn Resorts und Las Vegas Sands vor Regulierung

Der DAX startete sehr volatil in den heutigen Handelstag, an dem der große Verfall an den Terminmärkten ansteht. Nach einem neuen Mehrtageshoch bis knapp 15.800 notieren wir zum Mittag wieder unter 15.700 und zeigen damit auf, wie wichtig diese Marke anscheinend ist.

Mit unserem Händler Shara sprechen wir über das Chartbild und als Pendant über die amerikanischen Aktienmärkte. Diese scheinen sich im Trend nun wieder zu stabilisieren und könnten damit in Richtung der Hochs tendieren.