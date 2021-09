Der DAX konsolidiert heute die Gewinne der letzten Tage etwas. Dabei hält er bisher die 15.500er-Marke und orientiert sich damit in der Mitte der Handelsspanne aus den vergangenen Wochen.

Zurückhaltung vor der Bundestagswahl ist scheinbar das Stichwort am Markt, was man auch am nachlassenden Volumen und der Vola deutlich sehen kann.