DAX zum Mittag unverändert, Blick auf Inflation, SPX, Erdgas, Futures und Adler Real Estate, Vonovia

Der DAX kann sich zum Mittag genau auf dem Niveau von gestern Nachmittag halten. Dieses Niveau scheint auch von Respekt vor dem US-Arbeitsmarkt geprägt zu sein. Diese werden mit Spannung erwartet.

Skeptisch ist der neuerliche Anzug der Rohstoffpreise zu sehen. Am Morgen sprachen wir bereits über Erdöl und gliedern hier thematisch das Erdgas an. Gerade international sind hier aus mehreren Ländern News zu hören, die in Richtung "leere Lager" abzielen. Die hohe Nachfrage ist damit weiterhin ein Thema, was den Preis antreibt.