Vorbörse DAX am 13.10.2021 nach dem Dip im DAX auf 15.000, Blick auf CureVac und Autobranche

Wenig Bewegung am gestrigen Nachmittag lenkt den Blick noch einmal auf die Chartmarken, die wir am gestrigen Vormittag gesehen hatten. Der Test der 15.000er-Region war wichtig und kann heute dazu führen, dass sich Marktteilnehmer zur Wochenmitte an der Oberseite orientieren. Was sagt die Charttechnik genauer aus?

Fesselnd ist weiter das Thema Covid-19. Gerade bei CureVac, der ersten Aktie heute Morgen, führte das gestern zu Abschlägen. Auf die Weiterentwicklung vom Vakzin wird erst einmal verzichtet, da in den Studien keine Wirksamkeit über 50 Prozent erreicht werden konnte.